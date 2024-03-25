Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL