Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar

03.12.2020 01:04 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:09

Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar Kısıtlama sebebiyle 12 bin 250 TL Para cezası uygulanan gençler 'Haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım' Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250...

Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar

Kısıtlama sebebiyle 12 bin 250 TL Para cezası uygulanan gençler 'Haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım'

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin " dedi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Engin Y., Yunus T., Ferhat Ç.,'nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi. 3 gence 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yedikten sonra ekiplere Allah razı olsun diye teşekkür eden gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar
Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar
Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar
Sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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