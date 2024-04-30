Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N.Ö. (22) idaresindeki 42 R 8505 plakalı Isuzu marka pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü K.N.Ö. ile araçta bulunan O.A. (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA