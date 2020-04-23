Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar boş kaldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.
23.04.2020 02:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:23
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde yollar boş kalınca köpeklerin sokak ortasında havladıkları görüldü.
Cadde ve sokaklarda sık sık devriye gezen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA