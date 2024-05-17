Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 36 gram metamfetamin, 77 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 600 lira ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Operasyon Tekirdağ Edirne Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title