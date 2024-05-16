Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yarım ton kaçak tütün, binlerce makaron ve sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 173 bin adet makaron, 338,25 kilogram kıyılmış tütün, 245 kilogram mükerrer/sahte bandrollü tütün, 3 kilo 750 gram nargile tütünü, 3 bin 150 adet puro, 33 litre etil alkol, 5 litre el yapımı alkol, 2 adet aroma ve 1 adet huni ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında 5607 ve 4733 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ