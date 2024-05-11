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Tekirdağ'da Küçük Tekne Balıkçılarının Avladığı Sardalya Tezgahları Süslüyor

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Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor. Sezonun 15 Nisan'da bitmesinin ardından yasağın dışında olan küçük teknelerin avlanmaya devam ettiği belirtiliyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor.

Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezonun 15 Nisan'da bitmesinin ardından yasağın dışında olan küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların limandan sardalya ile döndüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Mevsim balığı olarak sardalya çok güzel. Menekşe de çıkmaya başladı. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da her gün taze balık satışı yaptıklarını dile getirdi.

Küçük tekne balıkçılarının mevsim balığı avlamaya devam ettiğini ifade eden Erol, "Sardalyanın bol olması nedeniyle bu sıralar vatandaşlar daha çok sardalyayı tercih ediyor. İstavrit bu sıralar daha az oluyor. Sardalyanın yanı sıra menekşe, çupra, levrek de tercih ediliyor. Herkesin damak tadına uygun balık tezgahımızda var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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