Temsili askerlik uygulamasında engelli gençler yemin etti
Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 16 engelli genç üniforma giyip yemin etti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende engellilere terhis belgeleri verildi.
Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 16 engelli genç üniforma giyip yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığınca askerlik yapamayan engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.
Çorlu ilçesinde bulunan Yıldırım Kışlası'nda askeri üniforma giyen engelliler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.
Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.
Engelli bireylere terhis belgeleri protokol tarafından verildi.
Törende İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da çeşitli gösteriler yaptı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin rehine kurtarma ve köpek unsuruyla şüphelinin yakalanması gösterisi katılımcılardan alkış aldı.
Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve aileler katıldı.