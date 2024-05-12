Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, "14. Modiyefiye Araç Fuarı" etkinliğine 650'yi aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, "desibel" ve "güzellik" yarışması da yapıldı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

Çocuklarıyla alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç meraklısının bir araya geldiğini söyledi.

Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Yavaş, organizasyona olan ilginin her sene arttığını ifade etti.

Yavaş, "Bu sene farklı oldu. Araç katılımı çok yüksek. Türkiye'nin 35 ilinden araç katılımı oldu. 650 araç ile rekor kırıldı. Normalde 450 araç oluyordu. Bu yıl 650 araç aldık."dedi.