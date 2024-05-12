Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 650'den fazla modifiyeli araç sergilendi. Sahil dolgu alanında gerçekleşen etkinlikte, desibel ve güzellik yarışmaları da yapıldı. Dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, "14. Modiyefiye Araç Fuarı" etkinliğine 650'yi aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, "desibel" ve "güzellik" yarışması da yapıldı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

Çocuklarıyla alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç meraklısının bir araya geldiğini söyledi.

Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Yavaş, organizasyona olan ilginin her sene arttığını ifade etti.

Yavaş, "Bu sene farklı oldu. Araç katılımı çok yüksek. Türkiye'nin 35 ilinden araç katılımı oldu. 650 araç ile rekor kırıldı. Normalde 450 araç oluyordu. Bu yıl 650 araç aldık."dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Otomobil Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title