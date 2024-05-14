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Tekirdağ Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-45' operasyonlarında, Hakan Uslu'nun elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve sahte para imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tekirdağ merkezli 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-45" operasyonlarında, "elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini" bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "MAHZEN-45" operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, operasyonda Uslu'nun da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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