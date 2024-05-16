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Muratlı'da Kayıt Dışı Et Satışına Baskın

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine, kayıt dışı et satışı yapılan bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, fatura ibraz edilemeyen yaklaşık 600 kilogramlık kırmızı ve beyaz ete el konuldu. Soruşturma genişletilecek.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipler, kayıt dışı et satışına yönelik bir adrese baskın yaptı.

İlçede kayıt dışı et satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman, Sağlık ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi 127. Sokak üzerinde bir iş yerinde arama yaptı. Dondurucuda bulunan kırmızı ve beyaz etler incelenirken, etlere ilişkin fatura ibraz edilmeyince; yaklaşık 600 kilogramlık kırmızı ve beyaz ete el konuldu. Kıyma, köfte, tavuk bonfile, iç hayvan yağı, kanatsız hayvan eti ve benzeri ürünler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. İş yerinin ruhsatının bulunmadığı da görüldü.

Yaklaşık 1 yıldır Muratlı'daki bazı lokantalara bu ürünlerin satıldığı öğrenilirken, soruşturma genişletilecek.

İlçe genelinde halk sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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