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Çalıntı Otomobilde Sahte Plaka Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalınan otomobile sahte plaka takıp kaçan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda otomobil sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldığı otomobile sahte plaka takıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan G.A'nın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalanların A.K. ve U.A. olduğunu tespit etti.

Sahte plaka takıldığı belirlenen otomobil, Çorlu ilçesinde ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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