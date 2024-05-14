İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında soykırım ve etnik temizlik yapıldığını, insanların bunu canlı yayınlarla izlediğini söyledi.

Gündüz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İl Müftülüğünce Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel Siyonizm ve Gazze" Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanların öldürülmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'de soykırım yaşandığını ifade eden Gündüz, "Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yaşanmasını canlı yayın izler gibi izliyoruz. 1930'larda Yahudi soykırımını insanlar canlı yayında izlemedi. Hindistan'daki İngiliz zulmünü insanlar canlı yayında izlemedi. ABD'deki yerlilerin soykırıma tabi tutulmasını canlı izlemedi. 40 bine yakın insan katledildi." diye konuştu.

Gündüz, Gazze'de insanların yerinden edilerek açlığa mahkum edilmesinin tüm dünyada, bir televizyon programı gibi tepkisiz izlediğinin altını çizdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de Gazze'nin İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu vurguladı.

Gazze'nin, İslam dünyasının en mazlum coğrafyası olduğunu ifade eden Keskin, "Gazze'de yaşananlara dünya seyirci kalıyor. Çok cılız sesler çıkıyor. Bu konuda maalesef İslam dünyası sınavı kaybetti. Bu, İslam dünyası için çok önemli bir sınavdı. Bu kardeşlerimize destek vermeye bize dinimiz emrediyor." diye konuştu.

Konferansa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Kur'an tilaveti de icra edildi.