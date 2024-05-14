Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Çerkezköy'de parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara operasyon icra edildi.

Operasyonda dosya çerçevesinde takibi yapılan örgüt lideri Hakan Uslu'ya Mersin'deki ikametinde ve Adana ilindeki iş yerinde de operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 3 milyon 204 bin 300 ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 kutu dolar basımında kullanılan boya, 3 adet dolar basımında kullanılan ipek kalıp, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar,1 adet renkli fotokopi makinesi, 1 adet para basmada kullanılan matbaa makinesi, 1 adet para kesiminde kullanılan makine, 1 adet pres transfer makinesi, 1 adet kırpma makinesi, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Örgüt lideri dahil operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title