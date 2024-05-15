Trakya İlleri Dış Satımda 2 Milyar Doları Geride Bıraktı

Trakya illeri 11 yılda yakaladığı yüzde 133 artışla dış satımda 2 milyar doları geride bıraktı.

Kara, deniz ve demir yolu ulaşım imkanlarına sahip olan, Avrupa'ya açılan sınır kapıları bulunan Trakya, ihracattaki payını artıyor.

Bölgenin 2013 yılında 905 milyon 654 bin 891 dolar olan ihracatı, 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 700 dolara çıktı.

Bölge dış satımının bu yılın sonunda 2,5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Trakya'nın lojistik açısından sunduğu avantajlar ve İstanbul pazarına yakınlığı bölgedeki yatırımları artırdı. Özellikle Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki organize sanayi bölgeleri yatırımcının gözdesi haline geldi. Edirne'deki organize sanayi bölgelerine de yenileri eklenmeye başlandı.

Bölgenin 3 ilinden yapılan ihracatta Tekirdağ öne çıktı. Tekirdağ'ı Kırklareli takip etti. Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bölgeden 2013 yılında 905 milyon 654 bin 891 dolarlık ihracat yapılırken, bu tutar 2014 yılında 1 milyar dolar sınırını aşarak 1 milyar 54 milyon 862 bin 580 dolar olarak gerçekleşti.

2015-2018 döneminde 898 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar bandında seyreden dış satım, geçen yıl 2 milyar 108 milyon 274 bin 700 dolara yükseldi.

İhracat bu yılın ocak-nisan döneminde ise 707 milyon 961 bin 640 dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 694 milyon 13 bin 800 dolarlık ihracat yapılmıştı.

"Avrupa'ya komşu olmanın avantajını kullanıyoruz"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, bölge olarak ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladıklarını söyledi.

Bölge ihracatında ülkeler bazında ilk sırada Almanya'nın yer aldığını dile getiren Ilık, "Kenya'ya dahi ihracat gerçekleştiriyoruz, ürünlerimizi gönderiyoruz." dedi.

Trakya'nın tarımsal üretim açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Ilık, hububat başta olmak üzere birçok üründe ihracat yapıldığını ifade etti.

Avrupa'ya komşu olmanın avantajlarını kullandıklarını belirten Ilık, "Aslında ülke olarak çok şanslı bir coğrafyadayız, birçok Avrupa ülkesine komşuyuz. Avrupa'ya açılan sınır kapılarımız mevcut. Avrupa'nın da ürün tedarikinde ön plandayız, tercih edilen ülkeler arasında ilk sıradayız. Lojistik açıdan da sıkıntı yaşanmaması nedeniyle bölgemiz Avrupa için olmazsa olmaz konumunda." diye konuştu.

"Trakya'daki organize sanayi bölgelerinde yer kalmadı"

Bölge sanayisinin de geliştiğine işaret eden Ilık, şöyle konuştu:

"Metropollerdeki firmalar özellikle üretim açısından lokasyon olarak bölgemizi tercih ediyor. Trakya'daki organize sanayi bölgelerinde yer kalmadı diyebiliriz. Kırklareli'ndeki organize sanayi bölgemiz, Çerkezköy'den sonra Trakya'nın yükselen değeri, parlayan yıldızı oldu. Organize sanayi bölgemizdeki herkes yatırımcılara kucak açmış durumda. Tercih sebebi olmamızın birinci nedeni bu. İhracattaki hedefimiz, Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi bu rakamı ikiye katlamak. Hayırlısıyla bölge olarak, ardından ülke olarak başaracağımıza inanıyorum.

İhracat yapılan ülkelerde ilk sıralarda Almanya, Bulgaristan, Kenya var. Kenya'ya hububat türevlerini, işlenmiş un olarak çok ciddi boyutta ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde birçok un fabrikası mevcut. Komşumuz Bulgaristan'a en fazla satılan ürün çimento. Bölgemizde 3 çimento fabrikamız var. Çimento fabrikalarımız kapasitelerinin yaklaşık 4'te 1'ini Bulgaristan ve Balkan ülkelerine ayırıyor."

"Limanların katkısı büyük"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya'nın son 11 yılda sanayi üretimindeki artışla ihracat kapasitesini yaklaşık 2,5 katına çıkardığını söyledi.

Sanayinin gelişmesinde ulaşım altyapısı ile Asyaport, Ceyport ve Martaş limanlarının belirleyici olduğunu dile getiren Günay, demir yolunun da daha etkin kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Demir yolu altyapısının üretim merkezleri ile limanlara entegrasyonunu sağlamaya çalıştıklarını anlatan Günay, "Trakya Kalkınma Ajansı ile çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun hayata geçirilmesiyle alakalı bir mücadele içinde olacağız. Dolayısıyla Trakya özel bir bölge. Katma değeri yüksek, teknoloji üretiminin bölgemize daha fazla katılmasıyla alakalı seçici davranmaya özen göstereceğiz." dedi.

"Son zamanlarda ilaç ve kimya sektörü muazzam bir sıçrama yaptı"

Tekirdağ'da ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, demir, metal, alüminyum, elektrik, elektronik, özellikle dayanıklı tüketim mallarında adeta bir üs gibi. Çok önemli firmalar, markalar bölgemizde üretim yapıyor. Son zamanlarda da ilaç ve kimya sektörü muazzam bir sıçrama yaptı. Bunda lojistik altyapımız, bu tarz üretim yapan firmaların bölgemizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Jeopolitik anlamda Trakya stratejik bir bölge. İstanbul, Yunanistan ve Bulgaristan'ın 1 saat uzaklıkta olduğu, bir tarafımızın deniz olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla alternatif olan bütün faktörleri kullanmaya gayret gösteriyoruz. Tekirdağ, 165'e yakın ülkeye ihracat yapan bir kent."

İhracat, teşviklerle artıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da kentin 2013 yılında yaklaşık 31 milyon dolar dış satımının 2023 yılında 81 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Kent ihracatında özellikle 2019 yılından itibaren artış görüldüğünü belirten Irmak, "2014-2018 döneminde 30 ile 40 milyon dolar arasında seyrederken, 2019 yılında 48 milyon, 2020 yılında 54 milyon, 2021 yılında 63 milyon, 2022 yılında 67 milyon, 2023 yılında ise 81 milyon dolara çıktı. Kentimizde faaliyet gösteren firmalarımız, ihracat teşvikleriyle birlikte her yıl önemli ölçüde ihracatını yükseltiyor. Bu yılın 4 aylık döneminde 31 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2024 yıl sonu hedefimiz ise 100 milyon dolara ulaşmak." diye konuştu.