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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir işyerinde ve otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.A, E.A. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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