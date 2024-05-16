Tekirdağ'da 318 Bin Makaron Ele Geçirildi, 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 318 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bir iş yeri ve bir otomobilde yaptıkları aramalarda, 173 bin makaron, 338 kilogram kıyılmış tütün, 245 kilogram sahte bandrollü tütün, 3 bin 150 puro ve 33 litre etil alkol ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kapaklı ve Saray ilçelerinde 2 evde yapılan aramada 145 bin makaron, 4 makaron doldurma makinesi ve 2 kompresör ele geçirdi.

Toplam 318 bin makaronun ele geçirildiği aramalarda, adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.