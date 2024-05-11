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Tekirdağ'da Şiddetli Rüzgar Caminin Kurşunlarını Uçurdu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Osmanlı Cami'sinin kurşunları uçtu. Caminin kurşunlarında hasar oluşurken, emniyet ekipleri yolun trafiğe kapatılmasını sağladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami'sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı. Caminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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