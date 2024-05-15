Tekirdağ'da Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi
Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün çelenk sunmasıyla başlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende vatandaşlar da yer aldı.
Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Gençlik Haftası dolayısıyla, il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Törene, vatandaşlar da katıldı.