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Tekirdağ'da kaza: 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Dereağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Süleymanpaşa ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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