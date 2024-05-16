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Tekirdağ'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi. Şarköy, Hayrabolu, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok suç unsuru bulundu ve şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde E.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 1 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 90 adet (50 cc lik')el yapımı bira, 2 kilogram malt özü,1 adet kapak takma aparatı, 1 adet bira yapımında kullanılan mayalandırma kabı, 200 adet bira kapağı, 150 adet boş bira şişesi, ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde A.C.T. isimli şahsın üst aramasında, 6 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu Seymen Mahallesinde de G.K., O.K. ve U.S isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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