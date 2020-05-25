Siyasi partilerden 'dijital' bayramlaşma
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Siyasi partilerden 'dijital' bayramlaşma

ANKARA'da geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında videokonferans ile yapıldı.

Siyasi partilerden 'dijital' bayramlaşma
25.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16

ANKARA'da geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında videokonferans ile yapıldı.

Koronavirüs salgını, partiler arası bayramlaşma programını da etkiledi. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında daha önce birbirilerini ziyaret eden siyasi parti temsilcileri, bu kez dijital ortamda bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Ağzıkara, ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan CHP heyeti ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi. Sarıeroğlu, AK Parti olarak CHP ailesinin bayramını tebrik edip, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. İlk defa deneyimlediğimiz, dünya olarak yeni bir süreç. Her şeyi farklı şekilde yaşadığımız farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç. İnşallah bir daha da aynı şekilde bir süreç yaşamayız son olur dünyamız adına" dedi.

SARIEROĞLU: TEK YÜREK OLDUKAK Parti'li Sarıeroğlu, sağlık çalışanları ve halka pandemi sürecine büyük hassasiyet gösterdiklerini, hükümetin kararlarına büyük oranda riayet ettiklerini belirterek, dünya ülkelerine fark atıp, bu süreci yürütmelerine katkı sağladıkları için teşekkür etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çok güçlü çalışma sergilediğini, dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını belirten Sarıeroğlu, ülkenin güvenliği için görevli güvelik güçleri ve tüm emekçilere selam gönderdi. Sarıeroğlu, "Yaptığımız yatırımlar, insan kaynaklarımızın güçlü olması, ülkemizin güçlü olması ve altyapımızın her alanda gerçekten güçlü olması tüm ülkelerden farklı bir şekilde yürütmemize katkı sağladı. Bu süreçte tek yürek olduk, Türkiye olarak tek ses olduk. Bu hastalıkla mücadele sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyduk. İnşallah bu ruh olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve sorun olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.KUŞOĞLU: BİRLİK VE BERABERLİK DAHA ÇOK ANLAŞILDICHP'li Kuşoğlu ise AK Parti ailesinin bayramını kutlayarak, "Bu yıl mart ayından beri çok farklı bir düzen yaşıyoruz. Bu ramazanda diğer ramazanlara göre şöyle düşünüyorum; birlik, beraberlik, kardeşliğin öneminin daha çok anlaşıldığını düşünüyorum. Ramazan Bayramı'nı böyle bir ortamda idrak ediyoruz. Bayramları bayram yapan dost ve akrabalarla görüşmek. Maalesef bu bayram o ziyaretleri yapamıyoruz. Bu teknoloji ile onlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.MHP İLE BAYRAMLAŞMAAK Parti'li heyet, CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet ile videokonferans yoluyla görüşme yaptı. MHP camiasının ve teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, "'Cumhur ittifakı' olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz ve heyecanlarımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.MHP'li heyet de AK Parti ailesinin bayramını kutladı. AK Parti heyeti ardından Hür Dava, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri ile görüştü.CHP VE MHP, DİĞER SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞTIÖte yandan CHP'li heyet de sırasıyla AK Parti, Demokratik Sol Parti, Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirdi.MHP heyeti ise Demokratik Sol Parti, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile görüştü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

ANKARA, -

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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