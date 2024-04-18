Ardahan İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

31 Martta ypılan Yerel Seçimler sonrası kazanan İl Genel Meclis Üyeleri Meclis Başkanını seçti.

6 Ak Parti, 6 CHP ve 1 kişinin Bağımsız olarak kazandığı seçim sonrası meclis ilk toplantısını yaptı. Meclis aritmetiğinin 6-6-1 olarak oluştuğu sonuç sonrası Damal ilçesinden seçilen İl Genel Meclis üyesi Serkan Akbudak CHP'ye katıldı. Yapılan son değişikliğin ardından Meclis İl Genel Üye sayıları AK Parti 6, Cumhuriyet Halk Partisi ise 7 sandalyeye sahip oldu. CHP tarafından aday gösterilen Serkan Akbudak Meclis Başkanı olarak seçildi. - ARDAHAN