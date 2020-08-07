Sivas'ta, ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı
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Sivas'ta, ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı

SİVAS'ta, ay ve yıldız mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Sivas'ta, ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı
07.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:51

SİVAS'ta, ay ve yıldız mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan, ay- yıldız mimarisiyle dikkat çeken ve yapımı tamamlanan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nin açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından camide cuma namazı kılındı. Açılışı gerçekleştirilen camide, yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplam 8 bin 400 kişi, aynı anda ibadetini yapabilecek.

VALİ AYHAN: AY YILDIZ CAMİSİ DE AKLA GELECEKAçılışta konuşan Vali Salih Ayhan, "Sivas'ımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Tabi bunun birçok anlamı da var. Bir şehirde nasıl 'İstanbul' deyince Ayasofya akla geliyor, 'Ankara' deyince Kocatepe, 'Bursa' deyince Ulu Cami geliyorsa Sivas'ımızın da bundan sonra Ay Yıldız Camisi akla gelecek. Bu işe emek veren, destek veren, omuz veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ezan sesimizi, ezanlarımızı dindirtmesin, bayrağımızı indirtmesin, vatanımızı böldürtmesin" dedi. BAŞKAN BİLGİN: GELECEK NESİLLERE MİRAS

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bu eserin temelinden bu zamana kadar gelmesinde katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ecdadımız gittikleri ve fethettikleri yerlere İslam'ın mührünü cami ve mescitlerle vurmuştur. Camilerimizin minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesidir. Sivas'ımızda işlevselliği ve mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ay Yıldız Camisi'nin açılışı bizleri mutlu etmektedir. Bu cami gelecek nesillerimize miras bırakabileceğimiz nadide bir eser olacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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