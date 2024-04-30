Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki otomobil, K.B. idaresindeki cip ve A.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Y.K. yönetimindeki 06 BF 6027 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı cip ve A.G'nin kullandığı 34 YB 761 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.
Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sürücü, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.