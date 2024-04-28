Şarkışla'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
H.K. (33) yönetimindeki 58 ES 077 plakalı traktör, Şarkışla ilçesi Kılıççı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan C.A. (44) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı H.K. ise ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.