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Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar yağmur duası yaptı

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Gemerek ilçesinde yapılan yağmur duasına vatandaşlar ve çiftçiler katıldı. Şükür namazının ardından yapılan dua ile kuraklık sona ermesi dileğinde bulunuldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

Mezarlık Arkası mevkisinde yapılan yağmur duası öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Yağmur duasına katılan vatandaşlardan Süleyman Şimşek, duaların kabul edilmesini diledi.

Gültekin Tunar ise kurak geçen dönemin ardından yağmur duası yaptıklarını söyledi.

Sedat Akdeniz de yağmur duasına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah yağmur yağar, memleketimiz kuraklıktan kurtulur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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