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Sivas'ta 1 Mayıs kutlamalarında gazetecilere saldırı

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Sivas'ta 1 Mayıs kutlama yapılan alanda temizlik işçisini görüntüleyen gazetecilere kutlama yapan SES ve KESK üyeleri sözlü saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Sivas'ta 1 Mayıs kutlama yapılan alanda temizlik işçisini görüntüleyen gazetecilere kutlama yapan SES ve KESK üyeleri sözlü saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da kutlandı. Mevlana Mahallesi Erthembey Parkı önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri, Mevlana Caddesi üzerinden kent meydanına doğru yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı. Halayların çekildiği ve türkülerin söylendiği etkinlik alanında işçi bayramında çalışan temizlik işçisini görüntüleyen gazetecilere ise Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri sözlü saldırıda bulundu. Gazetecilerin görevini yapmalarına engel olmak isteyen sendika üyelerinin o anları kameraya yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

1 Mayıs Sivas 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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