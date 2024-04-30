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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ev yıldırım isabeti sonucu hasar gördü. Ev sahibi, olayın evin içine gireceği sırada meydana geldiğini belirtti. İtfaiye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.

Ali Kemali Efendi Mahallesi'nde Erdal Genç'e ait eve yıldırım düştü.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde bir duvar boydan boya yarıldı, camlar kırıldı ve eşyalar zarar gördü.

Ev sahibi Erdal Genç, AA muhabirine, eve gireceği sırada olayın yaşandığını söyledi.

Evinde hasar oluştuğunu belirten Genç, "Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı, beyaz eşyalarımızda sıkıntı var. Önemli olan can kaybının olmaması." dedi.

İnceleme yapan itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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