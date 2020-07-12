Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist, ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist, ikna çalışması sonucu teslim oldu. Teslim olmasının ardından ailesi ile buluşan M.B., "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna gelerek teslim olan M.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla teslim olduktan sonra ailesi ile buluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğüne gelen M.B.'nin iki ablası, 5 yıllık özlemin ardından kız kardeşlerine sarılarak gözyaşı döktü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, enişte ve iki abla M.B. ile kucaklaştı.

"Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteği geldi"

M.B., 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içerisinde Kuzey Irak ve Suriye'de YPJ içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Son günlerde teslim olanları görünce ailesine kavuşma isteğinin oluştuğunu anlatan M.B., "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Kız kardeşlerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade eden M.B.'nin ablaları, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA