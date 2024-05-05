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Kolombiya'da Silahlı Saldırı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

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Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Operasyon sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi teslim oldu. Bölgede çiftçileri tehdit eden 150'den fazla silahlı unsur bulunuyor.

Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.

Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

Yerel basında çıkan haberde, bölgede 150'den fazla silahlı unsurun olduğu ve çiftçileri tehdit ettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürekli olarak devam eden bir saldırı var. Askerler, halkı, açgözlü ahmaklardan kurtarmak isterken hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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