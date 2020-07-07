Serenay Günay'dan tekli single
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Serenay Günay'dan tekli single

Sosyal medyada huzur veren sesi ve müziğiyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan Serenay Günay, tüm dijital platformlarda yayımlanan ilk teklisi ' Tükendi Kelimeler' ile alternatif müziğe yeni bir soluk getiriyor. Karameşe Müzik Yapım etiketiyle müzik sektörüne 'merhaba' diyen genç şarkıcı, renkli klibiyle yaza iddialı bir giriş yaptı.

Serenay Günay'dan tekli single
07.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:43

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü'nde okuyan genç şarkıcı, Kovid-19 salgını sürecinde yapığı cover'ların sosyal medyada kısa zamanda çok sevilmesinde cesaretlenip ilk profesyonel adımını sözü ve müziği kendisine ait olan 'Tükendi Kelimeler' ile attı. Melodik, duygusal ve güçlü yapısı ile dinleyeni ilk andan itibaren yakalayan şarkının aranjesinde ise başarılı müzik adamı Ferdi Karameşe'nin imzası yer alıyor.

Alfabeyi öğrenmeden notaları öğrendim

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan ve 5 yaşında öğretmenin yönlendirmesiyle keman çalmaya başlayan Günay, "Alfabeyi öğrenmeden notaları öğrenmeye başladım. Keman sayesinde müzik hayatıma girdi. Daha sonra çeşitli konserlerde çaldım. Corona'ya kadar şarkı söylemeye pek cesaret bulamıyordum. Pandemi süresince sosyal medyada başkalarının söylediği şarkıları cover'ladım. Kısa sürede büyük bir kitlem oluşmaya başladı. Baktım ki insanlar gerçekten beni, sesimi, samimiyetimi sevdiler. Bana da bununla birlikte bir cesaret geldi. Daha sonra bestemi ve sözlerini kendim yazdığım şarkıyı seslendirdim. ve böylece bir yola çıktım" diyerek duygularını açıkladı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Maslak Atatürk Oto Sanayi'de çekilen video klipte Günay, güzelliği ve oyunculuğuyla da dikkat çekti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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