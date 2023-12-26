4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi, "Haklı Filistin Davası: Kalıcı ve Adil Barışın Tesisi" temasıyla 4-7 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğindeki zirveye ilişkin, Şişli'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, çalışmanın 2018 yılında başlatıldığını söyledi.

Yılmaz, dördüncüsü gerçekleştirilecek zirveye 224 öğrencinin iştirak edeceğini, zirvede öğrencilerin dil becerilerinin geliştirmesi için hem İngilizce hem de Arapça oturumların yapılacağını kaydederek, "Çalışmanın bu yılki konusu tamamıyla ümmetin kanayan yarası Filistin ve Gazze üzerine olacak. Gerçekten 80 gündür bir insanlık dramı ve bir insanlık katliamı; bir soykırım yaşanmakta ama görüyoruz ki gençlerimiz bu meselelere duyarsız kalmamakta. Bunu sürekli gündemlerinde tutmaktalar." diye konuştu.

Yılmaz, gençlerin zirvede "gelecekte benzer hadiselerin yaşanmaması için tedbir alma mahiyetinde diplomatik girişimler nasıl olmalı", "uluslararası ilişkilerde bu süreç nasıl yürütülmeli", "insani yardımlar nasıl ulaştırılmalı" ve "kalıcı bir ateşkesin gerçekleştirilmesi nasıl olmalı" gibi sorulara cevap arayacağını dile getirdi.

İmam hatip okullarında 2016 yılından itibaren program çeşitliliğine gidildiğine dikkati çeken Yılmaz, şu anda 10 farklı dildeki hazırlık sınıflarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için "Türkiye Münazaraları" adı altında çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Gazze hala kanayan yara

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Gazze'nin hala kanayan bir yara olduğunu, Türkiye'nin Gazze davasına verdiği katkıları bildiklerini ifade etti. Ayhan, yeni bir misyonla bu zirveyi üstlendiklerini kaydetti.

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt ise Gazze'de yaşananları dünyaya doğru aktardığı için başta Anadolu Ajansı çalışanları olmak üzere bölgede görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Filistin'de kalıcı barışın tesisini savunduklarını kaydeden Kurt, "Bu katılımcılar, öğrenci arkadaşlarımız; diplomatik ve uluslararası alandaki tanınırlık, bilinirlik ve aynı zamanda haklılık konusunda adımlar atıyor. Yani kalıcı Filistin'i, burada İslam ülkelerinden gelen çocuklarımız, öğrencilerimiz konuşacaklar." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de amaçlarının gençleri sadece üniversiteye değil hayata da hazırlamak olduğunu söyledi.

Zirvenin konusunun Filistin olmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Yentür, "Dünya barışına katkı sunmak adına gençlerimizin bir arada olması, dünya milletleri arasında bir organizasyon yapması, takım ruhuyla hareket etmesi; onların sadece akademik yönde değil kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal beceriler noktasında da çok gelişmiş olduklarının bir göstergesi." diye konuştu.