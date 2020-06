Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar'ın yapılması isteği EDİRNE'de 658 yıldır aralıksız düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

EDİRNE'de 658 yıldır aralıksız düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu, daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir" dedi. Edirneliler ise savaş dönemlerinde dahi pehlivanların er meydanına çıktığını öne sürerek, güreşlerin düzenlenmesini talep etti.

Edirne'de 658 yıldır düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 659'uncusunun yapılıp, yapılmayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliğini koruyor. Geçen yıl Edirne'de Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2 bin 228 pehlivanın rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen ve binlerce kişinin büyük heyecanla izlediği güreşlerin bu yıl nasıl düzenleneceği sorusunun cevabı, İstanbul'da toplanacak komite üyelerinin alacağı karar ile belirlenecek.

KIRKPINAR AĞASI: BU GÜREŞLER YAPILACAK, DİYORUMKırkpınar'ın bu yıl ağalığını yapacak olan rekortmen ve altın kemerli ağası Seyfettin Selim, 658 yıldır kesintisiz düzenlenen Kırkpınar'ın bu yıl da kesintiye uğratılmadan yapılmasından yana olduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Güreşler Birliği ve Federasyon Başkanı ile görüştüklerini belirten Selim, şöyle konuştu: "Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Daha bizim zamanımız var, Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu. Daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir. Ben tarihi Kırkpınar güreşinin, benim ağalık dönemimde yapılmamasını istemiyorum. Çünkü şimdi diyorlar ki Kırkpınar 1'inci Dünya Savaşı'nda yapılmamış. İlk defa duyuyorum ben, kesin bir bilgi yok bununla ilgili. Böyle bir ortamda Türkiye'de futbol oynanırken, her yer açılmışken, Kırkpınar güreşlerinin yapılmaması gibi bir durum yok, inşallah yapacağız. Bu cuma Federasyon Başkanı, Edirne ve Balıkesir belediye başkanları ile toplanıp bu kararı çıkaracağız ama ben kesinlikle yapmak taraftarıyım; yapacağız. Benim için yapılmasında bir sıkıntı yok, ben zaten Kırkpınar ağasıyım. Bu sene de ağalığı yapacağım. Hem güreş yapılsın hem ağalık ihalesi yapılsın hem seyirci bu güreşi izlesin. İnanıyorum ki Edirne Belediye Başkanı da yapılmasını istiyor, Balıkesir Belediye Başkanı da federasyon da yapılmasını istiyor. Kırkpınar, Elmalı, Kumluca ve tarihi Balıkesir güreşlerinin hepsi yapılması lazım. Ben bunların yapılmasına kesin gözüyle bakıyorum."'PEHLİVAN, HOCA VE YAĞCILARINA TEST YAPTIRACAĞIZ'Kırkpınar Ağası Selim, koronavirüs önlemleri olarak Kırkpınar'da pehlivanları ve yanlarında duran hocaları ile yağcılarını birkaç gün önce Kırkpınar'a alacaklarını söyledi. Selim, "Ateşlerini ölçeceğiz, sağlık kontrollerini yapacağız, test yapacağız ve hastalık yoksa 2 gün orada dışarıyla bağlantılarını keseceğiz. Seyirci noktasında ise 15 bin kişilik sahaya sosyal mesafeli olarak 1500- 2 bin kişi alırız. Şu ana kadar güreş camiamızdan koronavirüse yakalanan da yok. Bu çok büyük bir camia, 2 bin tane güreşçimiz var. Bir tane hastalığımız yok, zaten bu pehlivanların hepsi de hastalığı yenecek güçte pehlivanlar. Çok güçlü ve sağlıklı insanlar" dedi.'SAVAŞ DÖNEMLERİNDE BİLE ARA VERİLMEDİ'Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan ve her yıl 1 hafta boyunca kentte binlerce turistin akın edip, ekonomik katlı sağladığı Edirne'de yaşayanlar, güreşlerin kesintiye uğramadan yapılmasını istiyor. Kentin tarihi alışveriş merkezlerinden biri olan Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin alınacak tedbirler ile gerçekleştirilmesini istiyor. Güreşlerin kent ekonomisine büyük oranda ekonomik katkı sağladığını söyleyen Sanış, "Edirne'de 600 yıldan fazla Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılıyor ve şu anda 'Covid-19' salgınında düşüş var. Biz güreşlerin alınacak önlemlerle yapılmasını istiyoruz. Güreşler yapıldığı zaman Edirne'ye 100 binden fazla katılım oluyor bu da ekonomik olarak kente girdi sağlıyor. Savaşlarda bile ara verilmeden yapılan güreşlerin bu yıl da yapılmasını istiyoruz. ya da sadece başpehlivanların katılmasıyla Edirne esnafı olarak sembolik de olsa er meydanında güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.'100 BİN KİŞİ GELİYOR'Edirne Tanıtma Tava Ciğerin Kalitesini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne ekonomisine büyük katkı sağlayan güreşlerin yapılmasını istediğini belirterek, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılda ara vermeden yapılmasını istiyoruz. Güreşlerin Edirne ekonomisine katkısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 3 bin güreşçi ve yakınları, dünyanın her tarafından gelen basın mensupları ve izleyicisiyle 100 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş biz ciğerci esnafına büyük oranda ekonomik katkı sağlıyor. Edirne'ye gelenler mutlaka meşhur ciğerinden yiyor. Biz Edirneli ciğerciler olarak yapılmasını istiyoruz; çünkü Edirne, Kırkpınar Yağlı Güreşleri demek" dedi.

Edirneli ciğerci Aydın Doğan da "Kırkpınar'da Edirne'ye gelen turist sayısı 100 bini aşıyor, bu da doğal olarak bizlere yansıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri otelcisinden otoparkçısına, ciğerci esnafından taksicisine kadar tüm esnafa, 1 hafta boyunca ekonomik katkı sağlıyor. Biz Edirneli olarak güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diyerek, organizasyonun kent ekonomisine katkısına değindi.

