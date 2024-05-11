İstanbul Aile Vakfı'nın Düzenlediği 2. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor
İstanbul Aile Vakfı'nın Gaziantep'te düzenlediği 2. Uluslararası Aile Sempozyumu, ikinci gününde çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlenerek devam etti. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlar yaptığı sempozyumda, ayrıca İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' kitabının fotoğraflarının bulunduğu sergi de yer aldı. Sempozyum, yarın düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.
İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlendi.
Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, dinleyicilere çeşitli sunumlar yaptı, gelen soruları cevapladı.
Sempozyumda ayrıca Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların bulunduğu sergi de yer alıyor.
Sempozyum, yarın düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.