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İsrail'in gözaltı merkezi deşifre oldu! İsrail'in gözaltı merkezi ne? Filistinli mahkumları yaptıkları işkencelerin görüntüleri nerede yayınlandı?

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İsrail'in uygulamalarıyla sıkça eleştirilen gözaltı merkezi, uluslararası platformda tartışılmaya devam ediyor. İnsan hakları ve hukuk kurallarının çiğnendiği iddialarıyla gündeme gelen merkez, İsrail'in uluslararası hukuk karşısındaki tavrını bir kez daha sorgulatıyor.

İsrail'in gözaltı merkezi deşifre oldu! İsrail'in gözaltı merkezi ne? Filistinli mahkumları yaptıkları işkencelerin görüntüleri nerede yayınlandı?

İSRAİL'İN GÖZALTI MERKEZİ NE?

Haberde bir tanık, "ağır kokulu gözaltı merkezinde tutulan erkeklerin gözlerinin bağlandığını, hareket etmeleri ve konuşmalarının yasak olduğunu" aktardı. Tanık, "gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin sürekli kelepçeli tutulmasından kaynaklanan yaralanmalar ve yetersiz ve vasıfsız sağlık çalışanları tarafından yapılan tıbbi müdahaleler nedeniyle bazı mahkumların uzuvlarının kesildiğini" belirtti.

İsrail'in gözaltı merkezi deşifre oldu! İsrail'in gözaltı merkezi ne? Filistinli mahkumları yaptıkları işkencelerin görüntüleri nerede yayınlandı?Yapay zeka görüntüsüdür.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARI YAPTIKLARI İŞKENCELER NELER?

Bir tanık, "Necef Çölü'nde gözaltı merkezine dönüştürülen bir askeri üste İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında gözaltına alınan Filistinlilerin son derece zor şartlarda ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını' ifade etti.

İsrail'in gözaltı merkezi deşifre oldu! İsrail'in gözaltı merkezi ne? Filistinli mahkumları yaptıkları işkencelerin görüntüleri nerede yayınlandı?

İsrail'in gözaltı merkezi deşifre oldu! İsrail'in gözaltı merkezi ne? Filistinli mahkumları yaptıkları işkencelerin görüntüleri nerede yayınlandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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