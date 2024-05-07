Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Filistin Yanlısı Protesto

Fransa'nın en prestijli eğitim kurumlarında Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) Filistin yanlısı protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık 300 öğrenci, "Savaş değil soykırım" pankartı açarak, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'deki üniversitelerde başlayan ve Avrupa'daki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı gösteriler devam ediyor. Fransa'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) öğrenciler bugün de çadır kurup eylem yaptı. Göstericilere müdahale eden polis, okulun girişini kapatarak öğrencilerin okulun içerisine girmesine engel oldu. Sciences Po önünde oturma eylemi yapan yaklaşık 300 öğrenci, İsrail aleyhinde sloganlar atarken, "Hepimiz Filistinliyiz", "Savaş değil soykırım" yazılı pankartlar açtı. Fransız polisi, daha önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden göstericilere okulun önünü terk etmeleri çağrısında bulundu. Polisin uyarısını sloganlarla protesto eden öğrencilere müdahale eden polis, Filistin yanlısı göstericileri okulun önünden uzaklaştırdı. - PARİS