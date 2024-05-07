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İsrail, Hamas'ın ateşkesine rağmen Refah operasyonuna devam ediyor

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Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail savaş kabinesi, Refah operasyonuna devam kararı aldı. Gazze'nin güneyinde bulunan Refah yerleşimi gece boyunca İsrail savaş uçakları ve top atışlarıyla bombalandı. İsrail Savunma Bakanlığı, vurulan yerlerin Hamas hedefleri olduğunu açıkladı. Beyaz Saray ise saldırıyı desteklemediğini yineledi.

(ANKARA) - Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından toplanan İsrail savaş kabinesi oy birliği ile Refah operasyonuna devam kararı almıştı. Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan kent gece boyunca savaş uçakları ve top atışlarıyla bombalandı. İsrail Savunma Bakanlığı vurulan yerlerin Hamas hedefleri olduğu açıklaması yaptı. Beyaz Saray Refah'a saldırıyı desteklemediğini yineledi.

Hamas'ın ateşkesle ilgili duyurusunun ardından İsrail Başbakanlık ofisi, savaş kabinesinin toplandığını açıkladı. İsrail Başbakanlığı, savaş kabinesinin oy birliği ile Refah operasyonuna devam kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Rehinelerimizin serbest bırakılması ve savaşın diğer hedeflerine ulaşılabilmesi için Hamas'a askeri baskı uygulamak amacıyla Refah'taki operasyonlara devam edilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi. Açıklamada, Hamas'ın önerilerinin "İsrail'in taleplerini karşılamaktan uzak" olsa da kabul edilebilecek şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İsrail'in Kahire'ye üst düzey bir heyet göndereceği de belirtildi. Savaş kabinesinin kararının ardından Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah yerleşimi İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruldu. İsrail ordusu, vurulan bölgelerin Hamas hedefleri olduğu açıklamasını yaptı. Refah'ın güneyinde 50'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği duyuruldu. Savaşın başlamasının ardından sığınmacı sayısının arttığı Refah'ta 1 buçuk milyon Filistinli olduğu belirtiliyor.

ABD SALDIRIYI DESTEKLEMEDİĞİNİ DUYURDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Washington'da düzenlediği basın toplantısında İsrail saldırısını desteklemediklerini duyurdu. Kirby, ABD olarak başından itibaren İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi. Bu tür saldırıların bölgedeki sivillerin hayatını riske atacağını belirten Kirby, Hamas'tan rehine anlaşmasına yanıt geldiğini ve Washington'un şu anda bu yanıtı gözden geçirerek bölgedeki ortaklarıyla değerlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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