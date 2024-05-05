İİT Zirvesi'nde İsrail'e karşı tedbir çağrısı

(ANKARA) - Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs günlerinde yapılan 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nde İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunuldu. Zirve'de 2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılması da kararlaştırıldı.

Gambiya'nın ev sahipliğinde Banjul'da yapılan 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi bugün sona erdi. Zirve'nin nihai bildirisi de açıklandı.

23 Mart 2022 tarihinde İslamabad'da yapılan İİT Dışişleri Konseyi'nde İslamofobi ile mücadele için Genel Sekretere bir Özel Temsilci'nin atanmasının istenmesini takiben, bu göreve ilk olarak Büyükelçi Mehmet Paçası atandı. Özel Temsilci'nin özellikle Batı Avrupa ülkelerinde artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının duruşunu aktarmasının öngörüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında tüm dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Özel Temsilci'nin artan İslamofobi nedenlerine ilişkin raporlar hazırlayarak yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine sunmasının beklendiğini de aktardı.

Zirve'de İsrail'in İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre; İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı üyeliğin askıya alınmasını da içeren hukuki tedbirlerin uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Yetkili, "İsrail ile iş birliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulandı. Filistinlilere koruma sağlanması kararı alındı" bilgisini de paylaştı.

Zirve'de Türkiye'nin önerileri sonucunda; Gazze'deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail'in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması ve Üye Devletlere Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapılması gibi hususlar karara eklendi.

2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı Zirve'de; İslam dünyasının Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin dayanışmasını gösteren kararlar alındı. Ayrıca Nihai Bildiri'de PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu da karara bağlandı.