İsrail Savaş Kabinesi, Refah'taki saldırılara devam kararı aldı

(ANKARA) - Hamas'ın Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, oy birliği ile Refah'taki saldırılara devam kararı aldı.

İsrail Devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; Hamas'ın Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi, Savaş Kabinesi'nin oy birliği ile Refah'taki saldırılara devam kararı aldığını duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifinin, İsrail'in taleplerinin uzağında kaldığı ancak kabul edilebilir anlaşmaya varmak için bir heyet gönderileceği kaydedildi.