Antalya Kemer'de Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 metre derinlikteki "Paris 2" batığına dalış gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer Belediyesince Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Paris 2 ve Alexandra savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından batık üzerinde 54 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Paris 2 savaş gemisini batırmak için topların konuşlandığı siperlere tırmandı. Zirvedeyken topların askeri açıdan nasıl mevzilendirildiği, o anda yaşananlar, o günün yaşam koşulları ve askerlerimizin hayatı idamesi konusunda tarihi bilgiler katılımcılara aktarılarak tarihe yolculuk yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinliği 18 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gökoğlu, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Türk tarihi için gerçek bir kahraman olduğunu belirtti.