Kosova Savaşı'nda kaybolanlar anıldı

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) kaybolan 1600'den fazla kişi, başkent Priştine'de "27 Nisan Ulusal Kayıp Kişiler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma etkinliği kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile savaş sırasında kaybolanların aileleri, Kosova Meclisi bahçesindeki kayıp kişiler anıtına çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı açıklamada, Kosova'nın Avrupa Konseyine üye olmasıyla kayıp kişilerin ailelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Sırbistan'a karşı dava açabilme olanağına sahip olacağını söyledi.

27 Nisan'ın Kosova tarihinin en acı günü olduğunu ve kayıpların akıbeti ortaya çıkana kadar açık bir yara olarak kalacağını belirten Osmani, "Sırbistan toplu mezarların üstünde uyumaya ve çifte suç işlemeye devam ediyor. Çünkü bir kez suçu işledi ve 25 yıl sonra bile suçun izlerini saklayarak, bunu gizlemek için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Osmani konuşmasında ayrıca, Sırbistan'ı kayıp kişilerle ilgili anlaşmayı ihlal etmek ve savaş sırasında kaybolanlara ilişkin Sırp polisi ve ordusunun arşivlerini açma yönündeki taleplerini göz ardı etmekle suçladı.

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut, 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.