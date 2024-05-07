Gazze Şeridini Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı, İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı olarak biliniyor. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam edeceğini açıkladı. İsrail ordusu, Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdi. Refah nerede? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede?

REFAH NEREDE?

Refah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan bir Filistin şehridir ancak Mısır'daki Sina Yarımadasında da devam etmektedir. Gazze'nin 30 kilometre güneyinde yer alan Refah şehrinin nüfusu neredeyse tamamı Filistinli mültecilerden olmak üzere 71,000 kişidir. Refah ilinin idari merkezidir. Gazze Şeridi'nin tek hava alanı olan; 1998 - 2001 tarihleri arasında çalışan Yaser Arafat Uluslararası Havaalanı şehrin hemen güneyindedir. Refah'ta ayrıca Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bulunmaktadır.