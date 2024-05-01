Filistinli Kukla Ustası, Savaştan Kaçan Çocukları Sevindiriyor

İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze kentinden Deyr el-Belah'a göç eden Filistinli kukla ustası Mehdi Atiyye Krira, hem mesleğini yaşatmaya hem de barınma merkezlerindeki çocukları sevindirmeye çalışıyor.

Kuklacılık sanatında uzun bir geçmişi olan ve Gazze'de savaş öncesinde pek çok tiyatro oyunu için kukla üreten ve çocuklara toplumsal ve insani değerleri aşılamak için kuklalarla tiyatro gösterileri hazırlayan Krira, saldırılar başlayınca bütün işini ve kuklalarını geride bırakıp Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kaldı.

Burada artık kullanılmayan bir binayı atölye haline getiren Krira, Filistinlilerin azim ve üretkenliğinin bir göstergesi olarak sanatını yeniden icra etmeye başladı.

Krira, teneke kutuları iple birbirine bağlayarak insan şeklinde kuklalar yapıyor ve onlara elbise giydirip çeşitli karakterlere büründürüyor.

Çevreci "kuklalar"la çocukları sevindirmeyi amaçlıyor

İnsanın zanaatıyla, sanatıyla ve üretkenliğiyle direnmesi gerektiğini belirten Krira, "Hepimizin bir işi, sanatı ve hobisi var. Bu saldırılara direnmemiz ve ayakta kalmamız için bunları korumamız gerekiyor." dedi.

Saldırılar nedeniyle başlangıçta ham madde ve materyal bulmakta zorlandığını ifade eden Krira, "Göç ettiğim bölgede her boy ve şekilde konserve ve teneke kutularının fazlaca bulunduğunu görünce, bu materyalleri değerlendirmeye karar verdim. Bunları dönüştürerek çevremizi de korumuş olacaktım." dedi.

Sanatla insanların yaşadıkları topraklara tutunabileceğini kaydeden Krira, "Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda ve barınma merkezlerindeki çocukları sevindirmek istiyoruz. Bu aynı zamanda bu topraklarda tutunabilmemiz için gerekli." diye konuştu.

Hayali seyyar tiyatro kurarak Gazze'yi dolaşmak

Kuklaları, Filistinlilerin hikayelerini çocuklara anlatmak için yaptığını belirten Krira, bu işi yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Bu kuklaları kullanacağımız ve Filistinlilerin hikayelerini anlatacağımız büyük bir seyyar tiyatro kurmak ve savaş bittiğinde bütün Gazze'yi dolaşmak istiyorum." diyen Krira, savaş sonrasıyla ilgili kurduğu hayali paylaştı.