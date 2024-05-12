Samsun Çarşambalılar Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç, derneğin kurulduğu günden itibaren toplum ve insanlara katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Demir ile birlikte Samsun Çarşambalılar Vakfı'nı ziyaret etti. Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç, Vakıf Divan Heyeti Başkan Yardımcısı Kemal Karacan ve vakıf üyesi Derya Öztomurcuk tarafından karşılanan Ali Erkan Öztürk, Ramazan ayında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tarafından düzenlenen iftar programlarına verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket sundu.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Samsun Çarşambalılar Vakfı olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen iftar programlarına ve diğer çalışmalara vakfımızın imkanları doğrultusunda destek vermeye çalıştık. Ziyarette ayrıca gelecek günlerde yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Kurulduğumuz günden itibaren vakfımızın misyon ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz başta olmak üzere toplumumuza ve insanımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN