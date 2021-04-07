Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3, İstanbul'da 365 gram ramazan pidesinin 4 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3, İstanbul'da 365 gram ramazan pidesinin 4 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, önümüzdeki hafta ramazan ayının idrak edileceğini, bu ay ramazan pidesinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirtti. Balcı, şunları kaydetti: "Bu yıl ramazan pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin, Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram pide 4 lira iken Trabzon'da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe, temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı