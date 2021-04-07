Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3, İstanbul'da 365 gram ramazan pidesinin 4 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3, İstanbul'da 365 gram ramazan pidesinin 4 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, önümüzdeki hafta ramazan ayının idrak edileceğini, bu ay ramazan pidesinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirtti. Balcı, şunları kaydetti: "Bu yıl ramazan pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin, Ankara'da 275 gram pide 3 lira,  Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram pide 4 lira iken Trabzon'da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe, temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:58:00. #1.16#
title