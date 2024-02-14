Görme Engelli Satranççı Muhammet Balcı, Avrupa Şampiyonası'na Katılmak İstiyor

Bursalı görme engelli milli satranççı Muhammet Balcı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenleyeceği ön elemeyi geçip haziran ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılarak rakiplerini "mat" etmek istiyor.

Doğuştan tavukkarası hastalığı olan, çocukluğunda bu konuda sorun yaşamayan 23 yaşındaki Balcı, ortaokul öğrencisiyken 7'nci sınıf karnesini okuyamayınca görme yetisinin gerilediğini fark etti.

Zamanla görmesi iyice azalan ve şu anda yüzde 80'in üzerinde engeli olan Balcı, ailesinin yönlendirmesiyle atletizme başladı. Balcı, 2016'da Mersin'deki Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda genç erkeklerde 400 metre ile uzun atlamada birinci, 200 metrede ise üçüncü oldu.

Judoyla da ilgilenen Balcı, 2019'da Karaman'da ve 2021'de Ordu'da yapılan Türkiye Judo Şampiyonası'nda gençlerde üçüncülük başarısını elde etti.

Bursa Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesini bitirerek girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2019'da sözel puan türünde Türkiye 398'incisi olup Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'ne yerleştirilen Balcı, spor kariyerini sürdürdüğü satranç branşında milli takıma kadar yükseldi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden Balcı, 2022'de Afyonkarahisar ve Denizli'deki Türkiye Satranç Şampiyonası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olup seçildiği milli takımla geçen yıl Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'na katıldı ve turnuvayı 51'inci sırada tamamladı.

Üniversite 3'üncü sınıfa devam eden Muhammet Balcı, AA muhabirine, ilkokulda ve ortaokulun birinci sınıfındayken yazıları okuyabildiğini ancak 7'nci sınıfı bitirdiği günün kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Görme kaybı yaşamaya başladıktan sonra zamanla bu duruma alıştığını, 2012'de Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde spora başladığını belirten Balcı, "Başta ailemin zoruyla antrenmanlara geldim çünkü içine kapanık, asosyal birisiydim. Turnuvalara katıldıkça bu durumu aştım ve burayı benimsedim. Daha mutlu olduğumu fark ettim." dedi.

Balcı, YKS'de elde ettiği başarıda, okul sonrası hocalarının gönüllü ders verdiği spor kulübüne gelip etütlere katılmasının büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

Satrançta ilk kez turnuvaya 2016'da katıldığı bilgisini veren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayım ve amcam sayesinde temel taş hareketlerini biliyordum ama buraya geldikten sonra özellikle kulübümüz eski görme engelli usta oyunculardan Mümin Aksu'yla çalışıyordu ve ondan ders aldım. Daha teknik konuları öğrendim. Profesyonel açıdan nasıl oynamam gerektiğini öğrendim. Ondan aldığım derslerle turnuvaya katıldım. 2016 yılında yıldızlar kategorisinde oynamıştım. İlk turnuvamda dördüncü olmuştum, sonrasında devamı geldi."

"Milli takımın değişmez oyuncularından olmak istiyorum"

Muhammet Balcı, 2022'de Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda genel kategoride 3'üncü olup milli takıma girmeye hak kazandığını ve 2023'ün nisan ayında Rodos Adası'nda Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Bundan onur duyduğunu ve dünya şampiyonasında satrançta uluslararası düzeyde en iyilerin oyun stillerini gördüğünü aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Önce Türkiye'de genel kategoride birinci olmak ve daha sonrasında milli takım düzeyinde de dereceler elde etmek istiyorum. Haziran ayında görme engellilerde Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Federasyon daha netleştirmedi ama bir turnuva düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye'nin dereceye girmiş 10-12 oyuncusu birbirleriyle maç yapıyor ve en fazla puan alan ilk 3 kişiyi turnuvaya götürmeyi planlıyorlar. Henüz detayları net değil ama orada da mücadele etmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi temsil etmek ve milli takımın değişmez oyuncularından olmak istiyorum."