AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Adayları Köyleri Geziyor

Ak Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal Kütahya merkez ve köyleri adım adım geziyor.

Muhterem Kılıç ve Cevdet Korkmaz, Yaylababa köyünde çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar bilgi alış verişinde bulundu.

Muhterem Kılıç, köy ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirtti. Kılıç, "31 Mart 2024 tarihinde malumunuz üzere mali İdareler Genel seçimi yapılacak. Bu seçimlerde Biz AK Parti ailesi olarak il genel meclisi adaylarıyız. İl genel meclisi adayları olarak 109 Merkez köyümüzde hemen hemen bugün ve yarınki çalışmalarımızla birlikte köylerimiz bitmiş olacak. Köylerimizde muhtarlarımız ve köylü hemşehrilerimizle birlikte tanışmak için buralara geliyoruz. İnsan yaşadığı sürece, yaşadığı yerde ihtiyaçları bitmez. Buralarda taleplerini dinliyoruz, köylerimizin sorunları var mı, insanlarımızın yaşadığı köylerimizde aksaklıklar var mı ? Onları dinliyoruz. Vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. Sohbet ediyoruz ve tanışıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 109 köy az önce bahsettiğim gibi aşağı yukarı bitmek üzere. Çalışmalarımızı bu şekilde, Ramazan'dan önce bitirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Vatandaşlarımızın köylerde AK Parti'ye ilgisi gayet güzel. Biz iyi dönüşler alıyoruz. Toplantılarımız gayet verimli geçiyor. Tabi, 2002 yılından beri AK Parti'nin gerek kırsal alanda gerek şehirlerdeki hizmetleri vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Biz de bundan memnun oluyoruz" diye konuştu.

"Köy sakinlerimiz taleplerini dile getiriyor"

Cevdet Korkmaz, gittikleri her köyde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti. Kırkmaz, "Biz uzun zamandan beri köylerde bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Burada hedefimiz köy başkanlarımızla, muhtarlarımızla belli konuları görüşmek ve köy sakinleri ile de istişarelerde bulunmak adına buralardayız. Malumunuz üzere Buralar bizim köylerimiz olarak 22 yıldan beri kılcal damar hükmündeki hükümet hizmetlerinin anbean geldiği yerler. Bu anlamda da az önce muhtarlarımızla konuştuğumuzda hizmetlerin genelde geldiğini ama insan ihtiyaçları sınırsız, imkanlar sınırlı. Bu anlamda da bu dengeyi kurmaya çalışan bir yapımız var. Dolayısıyla genel hükümetimizin yereldeki hizmetlerini burada bir şekilde görmek, göstermek ve gelecek ile ilgili planlamalar yapmak adına buradayız. Burada muhtarlarımız, köy sakinlerimiz, köydeki insanlarımız tabii ki taleplerini dile getiriyorlar. Bizlerde bunlarla ilgili notlarımızı alıp gelecekle ilgili çalışmalarda, plan ve proje dahilinde bunları gerçekleştirmek adına konuşmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA