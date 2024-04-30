Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul seviyesinde 103 öğrencinin mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler Türkiye finallerinde Van'ı temsil edecek.

Yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileyen Van Valisi Ozan Balcı, spor alanında birçok faaliyet yaptıklarını, spor alt yapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Spor Van Projesi'ni başlattıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Amacımız, herkesin bir spor dalı ile uğraşması yada iyi bir izleyicisi olmasıdır. Spor Van Projesi'nin yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 300 okulun bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık. 75 okulun bahçesine halı saha yapıyoruz. Amatör spor kulüplerine destek verdik. Okullara 50 milyon liralık spor malzemesi aldık. 23 spor salonunu bitirdik, açılışını yapacağız. İçinde 5 kapalı spor salonunun bulunduğu sporcu fabrikasını tamamladık. 13 yüzme havuzu yaptık. İlçelerimize Spor Van Projesi kapsamında voleybol, basketbol, halı saha ve tenis kortunun bulunduğu kompleksler yaptık. Bu yatırımlarımız sayesinde kısa, orta ve uzun vadede Vanlı çocuklarımız profesyonel spor dallarında çok büyük başarılar elde edecektir. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için azimle, pes etmeden çalışmalı."