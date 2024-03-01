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Van Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak Evi

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Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyasını renklendirmek amacıyla Fidanlık Parkı'nda bir 'Oyuncak Evi' açtı. Açılışa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Oyuncak Evi" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal dünyasının renklendirilmesi amacıyla "Oyuncak Evi" kurdu.

Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Parkı'nda oluşturulan "Oyuncak Evi"nin açılışı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla yapıldı.

Çocuklar için birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Balcı, devletin ve milletin kaynaklarını çocuklara harcamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Balcı, "Nesiller gelir nesiller geçer. Önemli olan gelecek nesiller için ne yaptığımızdır. Çocuklarımızın hayatlarına nasıl daha iyi katkı sağlarız, onun çabası içindeyiz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımız burada bol bol eğlensin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Açılışın ardından Balcı, oyuncak evini gezerek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Açılışa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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